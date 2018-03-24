إصابات بأعيرة معدنية وعشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية.





قلقيلية 24-مارس-2018 (وال) - أصيب أربعة مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة

بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات

الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية " منذر نزال " ، لـوكالة

الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع عشرات حالات

الاختناق بالغاز، إضافة لأربعة مواطنين أصيبوا بأعيرة "مطاطية"، خلال

اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة

والرصاص المعدني، في منطقة حديقة الحيوانات وقرب صالة أفراح.

وأضاف " نزال" أن 9 من المصابين بحالات اختناق نقلوا إلى المستشفى، فيما

جرى معالجة بقية الحالات ميدانيا.

...(وال) ...