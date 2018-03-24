قوات الاحتلال تقتحم برطعة وتداهم عدة منازل.





جنين 24-مارس-2018 (وال) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم السبت، بلدة برطعة جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل.

وذكرت مصادر فلسطبنبة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل

لأقرباء الشاب علاء قبها سائق المركبة الذي اصيب في حادث سير بالقرب من

حاجز عسكري "دوتان" في السادس عشر الشهر الجاري وادعى الاحتلال وقتها انه

نفذ عملية دهس متعمدة لعدد من جنوده.

يذكر أن حادث السير المذكور أسفر عن مصرع جنديين واصابة آخرين بجروح،

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قبها وهو مصاب بجروح طفيفة.

وتتعرض البلدة منذ ذلك الحين لعمليات اقتحام متكررة.

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