النائب أحمد معيتيق يلتقى أعيان ومشائخ النواحي الأربع بمنطقة سيدي السائح .

طرابلس 23 مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق"، مساء أمس الخميس بزيارة منطقة سيدي السائح، وكان في استقباله كل من عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وأعيان ومشايخ النواحي الأربع الذين وضعوه في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المنطقة بسبب نقص الإمكانيات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في كل المجالات، وطالبوا ضرورة تفعيل المشاريع الخدمية المتوقفة في المنطقة نظراً لأهميتها.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد رافق النائب في الزيارة مدير إدارة الامن المركزي العميد " محمد الدامجة" .

واستعرض مسؤولي الأمن في المنطقة الخطط المعمول بها في بسط الأمن وحماية المقار العامة والحيوية، وأشاد السيد النائب بالجهود المبذولة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية لتأمين منطقة النواحي الأربع المترامية الأطراف التي تعتبر صمام أمان لمدينة طرابلس.

كما قام معيتيق بزيارة لمقر الشركة الليبية للصناعات الجوية المتقدمة "بمطار أبوعائشة"، المتوقف عن العمل من العام 2012، وتفقد الطائرات الموجودة فيه التي لازالت بحالة جيدة حسب إفادة المشرفين عليه، وأشاد بالجهود التي بذلت للمحافظة على محتوياته، وأكد بأنه سيعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة تفعيله.

كما تطرقوا خلال اللقاء لمعاناة سكان المنطقة بسبب الروائح المنبعثة من "مكب القمامة"، وطالبوا بضرورة وضح حلول ناجعة للمكب والتخلص من القمامة بطرق علمية عن طريق شركات متخصصة حفاظاً على سلامة السكان والبيئة في آن واحد.

واأعرب معيتيق عن تفهمه للمعاناة التي يتكبدونها جراء المكب، مؤكدا بأنه سيناقش هذا الموضوع مع وزير الحكم المحلي، والجهات ذات العلاقة من أجل التوصل إلى حل ناجع بخصوصه للتخفيف من معاناة المواطنين، والعمل على تدليل الصعوبات التي تعيق سير العمل في البلدية.



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