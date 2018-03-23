وزيرة الشؤون الاجتماعية تقف على أحوال الاسر النازحة جراء الاشتباكات التى شهدتها سبها .

سبها 23 مارس 2018 ( وال ) - قامت وزيرة الشوون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني قاضي الشافعي امس الخميس بزيارة احدى المدارس الموجودة بحي المنشية بمدينة سبها وذلك في اطار زيارتها ضمن الوفد الوزارى المكلف من المجلس الرئاسي للوقوف على الاوضاع بالمدينة .

واطلعت الشافعي على اوضاع الاسر النازحين من مناطق الاشتباكات حيث وقفت على اوضاعهم الصعبة التي يعانون منها خصوصا الاطفال والنساء والمرضي .

وأكدتالشافعي ان وزارة الشوون الاجتماعية لن تدخر جهدا للتخفيف من معاناة النازحين بسبها وناشدت اطراف النزاع بايقاف القتال والسماح بعودة الاوضاع الى طبيعتها ورجوع النازحين الي منازلهم وعودة المدارس لاستئناف الدراسة. كما قامت الشافعي بزيارة الى فرع الوزارة في سبها والتقت الموظفين واعربت عن شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلونها رغم الظروف الصعبة ووعدت بأن الوزارة ستقوم من خلال الفرع بتوفير بعض الامكانيات وتلبية الاحتياجات العاجلة خصوصا فيما يتعلق بمعالجة اوضاع النازحين في المدينة.



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