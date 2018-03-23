المجلس البلدي سرت يبحث في اجتماعه الثاني لهذا العام ملف الأسر المتضررة منازلهم جراء حرب التحرير.





سرت 23 مارس 2018 (وال) خصص الاجتماع التأني للمجلس البلدي سرت لهذا

العام لمناقشة الإجراءات المتعلقة بملف الأسر المتضررة منازلهم جراء حرب

تحرير المدينة من عناصر داعش الإرهابية وخاصة سكان منطقتي الجيزة البحرية

وحي المنارة .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة أن الاجتماع الذي عقد

بديوان البلدية بكامل أعضاء المجلس أكد علي إيجاد الحلول الناجعة وما

توصلت إليه الإجراءات التنفيذية بخصوص هده الأسر ومتابعتها مع كافة

الجهات المسؤولة بالدولة.

كما تم مناقشة عددا من المواضيع الأخرى والتي طرحت من بعض الأعضاء وتم

الاتفاق علي عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع القادم واتحاد الإجراءات

حيالها، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع الخدمية والتي تهم

المواطنين ببلدية سرت .



...(وال سرت) ...