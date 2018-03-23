المغرب يؤكد ان منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تعتبر أولوية ملحة الرباط 23 مارس 2018 (وال) أكد رئيس الحكومة المغربية " سعد الدين العثماني " أن اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تم التوقيع عليها مؤخرا بكيغالي، تعتبر أولوية



وعبر العثماني في تصريح صحفي أن هذه الاتفاقية تجسيد للتعاون جنوب جنوب

لا سيما بين بلدان القارة، مؤكدا ان المملكة ستنخرط بقوة في تفعيل هذه

الاتفاقية.مؤكدا انها تعتبر " أولوية الأوليات" في مجال الاندماج

الإفريقي، وأولوية بالنسبة للأسرة الإفريقية ولشعوب القارة.

وذكر ان منطقة التبادل الحر الإفريقي ظل حلما يراود الأفارقة منذ عقود،

مشيرا إلى أن المغرب يؤمن بالانفتاح في إطار ضوابط ضامنة لمصالحه العليا.

ووقعت 44 دولة افريقية أمس في كيغالي اتفاقاً ينص على اقامة منطقة تبادل

حر في القارة، فيما يعتبر عاملاً حيوياً للتنمية الاقتصادية في افريقيا

عبر زيادة التجارة بين دولها.

وتأتي اقامة المنطقة التي يرجح انها الاكبر في العالم، انطلاقاً من عدد

الدول الاعضاء فيها، بعد عامين من المفاوضات وهي احد المشاريع الرئيسة

للاتحاد الافريقي لتعزيز الاندماج في القارة.

ومن ابرز الدول الموقعة، جنوب افريقيا، والمغرب، ومصر، وكينيا والجزائر

على ان يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوماً، بعدما تصادق عليه الدول

الموقعة على مستوى وطني.

وامتنعت نيجيريا، احد اولى القوى الاقتصادية في القارة، عن التوقيع. ومن

بين الدول الاخرى التي لم توقع الاتفاق، بنين وناميبيا وبوروندي واريتريا

وسيراليون.



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