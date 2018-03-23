افتتاح مكتب الإصحاح البيئي في بلدية غريان .





غريان 23 مارس 2018 (وال) افتتح بمدينة غريان مقر مكتب الإصحاح البيئي

بالمدينة بحضور عميد بلدية غريان "يوسف بديري" ، ووكيل ديوان المجلس

البلدي "نصر الدين الفزاني"، ومدير مكتب الإصحاح البيئي غريان "نجيب سعد"

وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة الرقابية بالبلدية .

وأفاد مدير مكتب الإصحاح البيئي غريان "نجيب سعد" وكالة الأنباء

الليبية بأنه قد تم افتتاح هذا المكتب الذي يتكون من عدد من الأقسام

المهمة بالإضافة إلى المختبر الكيميائي والبيولوجي ، والذي سيكون له دور

كبير في الرقابة والتفتيش البيئي والصحي من خلال الكشف على آبار المياه ،

ومحلات بيع مياه الشرب .

وأضاف أن هذا المكتب سيكون له دور أيضا في مراقبة استعمال المبيدات التي

تستعمل في مكافحة القوارض والحشرات والآفات ، ومتابعة شركة النظافة

العامة في الإشراف على الحدائق العامة والمنتزهات والمسطحات الخضراء من

أجل المحافظة على بيئة سليمة .



...( وال - غريان )...