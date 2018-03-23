افتتاح مكتب الإصحاح البيئي في بلدية غريان .
الجمعة ، 23- 03- 2018 - 15:53:00
غريان 23 مارس 2018 (وال) افتتح بمدينة غريان مقر مكتب الإصحاح البيئي
بالمدينة بحضور عميد بلدية غريان "يوسف بديري" ، ووكيل ديوان المجلس
البلدي "نصر الدين الفزاني"، ومدير مكتب الإصحاح البيئي غريان "نجيب سعد"
وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة الرقابية بالبلدية .
وأفاد مدير مكتب الإصحاح البيئي غريان "نجيب سعد" وكالة الأنباء
الليبية بأنه قد تم افتتاح هذا المكتب الذي يتكون من عدد من الأقسام
المهمة بالإضافة إلى المختبر الكيميائي والبيولوجي ، والذي سيكون له دور
كبير في الرقابة والتفتيش البيئي والصحي من خلال الكشف على آبار المياه ،
ومحلات بيع مياه الشرب .
وأضاف أن هذا المكتب سيكون له دور أيضا في مراقبة استعمال المبيدات التي
تستعمل في مكافحة القوارض والحشرات والآفات ، ومتابعة شركة النظافة
العامة في الإشراف على الحدائق العامة والمنتزهات والمسطحات الخضراء من
أجل المحافظة على بيئة سليمة .
...( وال - غريان )...