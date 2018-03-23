ورشة عمل برعاية منظمة اليونسيف حول مخاطر مخلفات الحرب .





سرت 23 مارس 2018 (وال) أقيمت بمدينة سرت ورشة عمل توعوية بعنوان "

التوعية بمخاطر مخلفات الحرب والتعليم في الطوارئ" نظمتها جمعية قدراتي

لإدارة الموارد البشرية .

وحضر ورشة العمل - التي أقيمت برعاية منظمة اليونسيف وفى إطار تنفيذها

للمشاريع التنموية والتوعوية - عضو المجلس البلدي سرت " هنية بوخريص "

وعدد من المهتمين بالتعليم ومخاطر مخلفات الحرب إضافة إلى عدد من النشطاء

بمؤسسات المجتمع المدني بالمدينة .

وقال مصدر لإعلامي ببلدية سرت لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن

ورشة العمل التوعوية ألقيت فيها محاضرات حول الألغام وأنواعها وتأثيرها

وكذلك المخلفات الحربية القابلة للانفجار على المدنيين بسرت .

وأضاف المصدر أن ورشة العمل تناولت كيفية التعامل الحذر مع الألغام

والأجسام الغريبة وأهمية الإسعافات الأولية في كل المواقع الخدمية

بسرت .

هدا ووزعت خلال الورشة مطويات تبين كيفية التعامل مع المخلفات الحربية

والأجسام المشبوهة وتأثير مخلفات الحروب على الإنسان وغيرها. كما تضمنت

الورشة أيضا مشاكل ومعوقات العملية التعليمية ومشاكل الطلاب بعد الحرب

واحتياجاتهم للتأهيل النفسي من خلال محاضرات توعوية .

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 6 مواطنين راحوا ضحية المخلفات الحربية

من قذائف وغيرها خلال العام الجاري 2018 بسرت مشيرا إلى أن أطنان كبيرة

تصل إلى أكثر من خمسون طن من المخلفات والألغام تم إعدامها العام الماضي

وتم تجميعها من مواقع مختلفة.



... (وال_سرت)...