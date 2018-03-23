مدير الأمن بسرت يجتمع مع رؤوساء مراكز الشرطة ومدراء الأقسام بمديرية الأمن بالمدينة .





سرت 23 مارس 2018 (وال) عقد مدير مديرية الأمن الوطني بسرت العميد "

الصديق بن سعود" اجتماعا موسعا مع رؤوساء مراكز الشرطة بسرت وابوهادى

وجارف ومدراء الأقسام بمديرية الأمن بسرت.

وأفاد مصدر إعلامي بمديرية الأمن مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة

أن الاجتماع خصص لوضع آلية للتنسيق الأمني بين الإدارات والوحدات مع

مراكز الشرطة ووضع دراسات وحلول لتذليل المعوقات لبعض المشاكل في الطرقات

العامة من ازدحام واختناقات لحركة سير السيارات .

كما تم في الاجتماع الذي عقد بديوان المديرية بسرت استعراض المعوقات

التي تواجه مراكز الشرطة والأقسام بالمديرية ومعرفة احتياجاتهم العاجلة

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