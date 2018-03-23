الاحتفال بافتتاح سوق الذهب بغريان .





غريان 23 مارس 2018 (وال) - تم بمدينة غريان الخميس افتتاح

سوق النخلة لبيع المسوغات الذهبية .

وقال عضو المجلس البلدي غريان " يوسف قدمور" خلال حفل الافتتاح أن

صناعة الذهب عنصر مهم لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي ، داعياً إلى ضرورة

الاهتمام والمحافظة على هذا المشروع .. مؤكدا على انه سيساهم في انعاش

الاقتصاد وتوفير فرص العمل لعدد من الشباب .. كما سيكون وجهة مناسبة

للسياحة الداخلية .

من جهته أعلن رئيس النقابة العامة للذهب والمعادن الثمينة بمنطقة

الجبل الغربي مدير السوق "خيري الجورني" خلال حفل الافتتاح أن الهدف من

افتتاح السوق هو تكوين مركز رئيسي لبيع الذهب ، بالإضافة إلى توفير

العديد من فرص العمل داخل المدينة .

وقال " الجورني" إن السوق تم بناءه بالجهد الذاتي من قبل الحرفيين ،

مشيرا إلى أن نقابة الذهب والمعادن الثمينة اعتمدت في توفير الموارد

المالية لبناء السوق على المبالغ المقدمة من الراغبين في امتلاك محلات أو

مكاتب داخل هذا مجمع النخلة الاقتصادي .

وقد تم على هامش الاحتفالية تكريم أسر الشهداء والجهات والأجهزة التي

ساهمت في إنشاء وتأمين السوق .

وشارك في حفل الافتتاح كل من "عضوي المجلس البلدي غريان "يوسف

قدمور" ، و"عبد الفتاح داير الليل" ، ووكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين

الفزاني" ، ووكيل ديوان بلدية الزنتان "موسى البسباس" ، ووكيل ديوان

بلدية الأصابعة "الفيض بوخريص" ، ومدير أمن غريان عقيد "علي العجيلي" ،

ورئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة الجبل الغربي "خيري الجورني" ، وعدد

من رؤساء القطاعات بالبلدية ، وعدد من الحرفيين والمهتمين بالشأن

الاقتصادي .



( وال - غريان )