الاحتفال بافتتاح
سوق الذهب بغريان .
الجمعة ، 23- 03- 2018 - 13:00:00
غريان 23 مارس 2018 (وال) - تم بمدينة غريان الخميس افتتاح
سوق النخلة لبيع المسوغات الذهبية .
وقال عضو المجلس البلدي غريان " يوسف قدمور" خلال حفل الافتتاح أن
صناعة الذهب عنصر مهم لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي ، داعياً إلى ضرورة
الاهتمام والمحافظة على هذا المشروع .. مؤكدا على انه سيساهم في انعاش
الاقتصاد وتوفير فرص العمل لعدد من الشباب .. كما سيكون وجهة مناسبة
للسياحة الداخلية .
من جهته أعلن رئيس النقابة العامة للذهب والمعادن الثمينة بمنطقة
الجبل الغربي مدير السوق "خيري الجورني" خلال حفل الافتتاح أن الهدف من
افتتاح السوق هو تكوين مركز رئيسي لبيع الذهب ، بالإضافة إلى توفير
العديد من فرص العمل داخل المدينة .
وقال " الجورني" إن السوق تم بناءه بالجهد الذاتي من قبل الحرفيين ،
مشيرا إلى أن نقابة الذهب والمعادن الثمينة اعتمدت في توفير الموارد
المالية لبناء السوق على المبالغ المقدمة من الراغبين في امتلاك محلات أو
مكاتب داخل هذا مجمع النخلة الاقتصادي .
وقد تم على هامش الاحتفالية تكريم أسر الشهداء والجهات والأجهزة التي
ساهمت في إنشاء وتأمين السوق .
وشارك في حفل الافتتاح كل من "عضوي المجلس البلدي غريان "يوسف
قدمور" ، و"عبد الفتاح داير الليل" ، ووكيل ديوان بلدية غريان "نصر الدين
الفزاني" ، ووكيل ديوان بلدية الزنتان "موسى البسباس" ، ووكيل ديوان
بلدية الأصابعة "الفيض بوخريص" ، ومدير أمن غريان عقيد "علي العجيلي" ،
ورئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة الجبل الغربي "خيري الجورني" ، وعدد
من رؤساء القطاعات بالبلدية ، وعدد من الحرفيين والمهتمين بالشأن
الاقتصادي .
( وال - غريان )