وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام يطالب مراقبي التعليم بموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة من طرفهم حيال تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي .





طرابلس 23 مارس 2018 (وال)- طالب وكيل الوزارة لشؤون التعليم

العام أ "عادل جمعة" في كتاب وجهه الخميس إلى مراقبي التعليم بموافاة

الوزارة وعلى وجه السرعة بالإجراءات المتخذة من طرفهم حيال تفعيل صندوق

التكافل الاجتماعي بعد أن تمت الموافقة على إنشائه ومنح الإذن بفتح

الحسابات المالية الخاصة به بموجب كتاب وزير المالية (6-33-428-2017)

لسنة 2017م.

وأشار وكيل الوزارة لشؤون التعليم إلى أن ما تم ملاحظته من تأخير واضح

وغير مبرر في تفعيل الصندوق الأمر الذي حرم العاملين التابعين لهم من

الإستفادة من خدمات الصندوق بالشكل الذي يلبي حاجتهم من السلف والإعانات

المتنوعة، منوهاً إلى المراسلات السابقة التي تمت في هذا الشأن.



( وال )