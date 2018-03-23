إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالى تجتمع بمديري إدارات الدراسات العليا بالجامعات .







طرابلس 23 مارس 2018 (وال)- اجتمع مدير إدارة الدارسات العليا

بوزارة التعليم العالى الدكتور "سعيد معيوف" بعدد من مديري إدارات

الدراسات العليا بالجامعات، وذلك لمناقشة آلية إجراء دراسة ذاتية لأقسام

الدراسات العليا بالجامعات لإخضاعها لمعايير الجودة وحصولها على الاعتماد

البرامجي والمؤسسي من قبل المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات

التعليمية والتدريبية بالوزارة .

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بطرابلس مناقشة وضع آلية عمل

للتعاون والاشراف المشترك بين الجامعات الليبية والجامعات الدولية

المعتمدة من قبل الوزارة ، بالإضافة لمناقشة الصعاب والعراقيل التي تواجه

المعيدين وطلبة الدراسات العليا بالجامعات ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد مدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة الدكتور "سعيد معيوف" على

أهمية الدراسات العليا بالداخل.

واتفق االحضور على عقد اجتماعات بشكل دوري بما يسهم في انجاح سير العمل

وتذليل الصعاب التي تواجه الدراسات العليا بالجامعات.

يشار إلى أن الاجتماع ضم مديري إدارات الدراسات العليا لكل من ( طرابلس -

الزاوية - صبراتة - مصراتة - سرت).

( وال )