رئيس لجنة إدارة الهيأة الوطنية للتعليم التقني والفني يكرم المتقاعدين بديوان الهيأة .







طرابلس 23 مارس 2018 (وال)- قام رئيس لجنة إدارة الهيأة

الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور "عادل زنداح" بتكرم المتقاعدين

عن سنة 2017 - 2018 حيث قدم لهم هدايا رمزية تقديراً لما بذلوه من عمل

وعرفانا بما قدموه من تضحيات خلال سنوات عملهم .

وحضر هذه الاحتفالية التي سادها أجواء من السعادة والفرح مدراء الإدارات

والمكاتب ورؤساء الاقسام وجمع من الموظفين والعاملين بالهيأة .

وأعرب الدكتور" زنداح " في كلمة له بالمناسبة عن عميق شكره وتقديره

لمجهوداتهم التي بذلوها في دعم الهيأة وتفانيهم واخلاصهم في العمل ، وذكر

سيرتهم الطيبة التي تركت الأثر العميق في نفوس زملائهم الموظفين خلال

سنوات عملهم متمنيا لهم دوام الصحة وطول العمر .

( وال )