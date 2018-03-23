رئيس لجنة إدارة الهيأة الوطنية للتعليم
التقني والفني يكرم المتقاعدين بديوان الهيأة .
الجمعة ، 23- 03- 2018 - 12:41:00
طرابلس 23 مارس 2018 (وال)- قام رئيس لجنة إدارة الهيأة
الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور "عادل زنداح" بتكرم المتقاعدين
عن سنة 2017 - 2018 حيث قدم لهم هدايا رمزية تقديراً لما بذلوه من عمل
وعرفانا بما قدموه من تضحيات خلال سنوات عملهم .
وحضر هذه الاحتفالية التي سادها أجواء من السعادة والفرح مدراء الإدارات
والمكاتب ورؤساء الاقسام وجمع من الموظفين والعاملين بالهيأة .
وأعرب الدكتور" زنداح " في كلمة له بالمناسبة عن عميق شكره وتقديره
لمجهوداتهم التي بذلوها في دعم الهيأة وتفانيهم واخلاصهم في العمل ، وذكر
سيرتهم الطيبة التي تركت الأثر العميق في نفوس زملائهم الموظفين خلال
سنوات عملهم متمنيا لهم دوام الصحة وطول العمر .
( وال )