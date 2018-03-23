أختتام دورة (إعداد قاعدة بيانات بإستخدام منظومة Devinfo .







طرابلس 23 مارس 2018 (وال)- أنهت المجموعة الثانية لموظفي

المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الخميس الدورة التدريبية في إعداد

قاعدة بيانات بإستخدام منظومة Devinfo التي نظمها مجلس التطوير الاقتصادي

والاجتماعي بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق والمركز العام .

وأستهدفت الدورة التي تضمن برنامجها العلمى التعرف على كيفية تصميم قواعد

البيانات وخرائط جغرافية ورسوم بيانية بإستخدام تقنية Devinfo المعتمدة

من قبل منظمة اليونسيف المجموعة الثانية من موظفي المركز العام .

كما شملت الدورة التدريبية بشقها النظري والعملي كيفية استخدام هذه

القواعد في الحصول على مخرجات على هيئة أشكال بيانية وجداول وخرائط

جغرافية من قبل فنيين معتمدين كمدربين من قبل المجلس الوطني للتطوير

الاقتصادي والاجتماعي.



( وال )