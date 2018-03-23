منظمة (الفاو) : ثلثي سكان العالم يعيشون في ظل ندرة مياه شديدة .





برازيليا ، 23 مارس 2018( وال ) قال المدير العام لمنظمة

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، جوزيه غرازيانو دا سيلفا " إن

ثلثي سكان العالم يعيشون في ظل ندرة مياه شديدة.

وأضاف خلال رسالة للمنتدى العالمي للمياه في برازيليا بمناسبة اليوم

العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام إن " لهذا الأمر تأثيرا

كبيرا على الناس الذين يعتمدون على الزراعة، وهو ما قد يدفع البعض منهم،

ولاسيما الأكثر فقراً، إلى الهجرة والبحث عن حياة أفضل باعتبار ان ذلك هو

الخيار الوحيد لهم ، لكن الهجرة يجب أن تكون اختياراً طوعياً وليس الخيار

الوحيد المتبقي للناس".

وأوضح " دا سيلفا " ان استراتيجيات التكيف الزراعي تؤثر على حاجة الكثير

من الناس للهجرة ، وبالتالي يجب وضعها في الاعتبار في السياسات الخاصة

بالتغير المناخي وغيرها من السياسات ومن المهم تحليل اتجاهات ندرة المياه

واجراء الاستعدادات اللازمة وذلك لتوفير الوقت الكافي للتدخل وتخفيف

الضغط المؤدي إلى الهجرة القسرية . فالتكيف المسبق هو استراتيجية أكثر

فعالية واستدامة من مجرد ردود الأفعال على مشكلات واسعة النطاق".

وذكر تقرير للمنظمة أنها قدمت "بحثاً جديداً أجرى بالتعاون مع الشراكة

العالمية للمياه وجامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة حول العلاقة

بين المياه والهجرة يستعرض أكثر من 100 دراسة مفصلة ويحلل نتائجها من حيث

التركيب الديموغرافي ودرجات الحرارة على سطح الأرض وتواريخ هطول الأمطار،

واسهمت الفاو أيضاً في تقرير الأمم المتحدة الذي قدم في المنتدى وذلك

بفصل عنوانه "حلول قائمة على الطبيعة لإدارة توافر المياه".

ومن النتائج الرئيسية التي أظهرها البحث أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات

حول ديناميات العلاقة بين الهجرة والمياه في الهند ووسط آسيا والشرق

الأوسط والساحل الأوسط ، وهي مناطق يتوقع أن تكون من بين أول من يواجه

زيادات فوق المتوسط في حرارة سطح الأرض وندرة مياه مكثفة خلال الثلاثين

عاماً المقبلة.

كما أن هناك نقص نسبي في الدراسات المتعلقة بمناطق جنوب وجنوب شرق آسيا

بالنظر إلى سواحلها الطويلة ومناطق دلتا الأنهار المنخفضة فيها، ويقصد

بالإجهاد المائي في الغالب حالات عدم تلبية الطلب على الماء نتيجة وجود

مشكلات في الوصول إليها وانخفاض بنسبة توفر المياه ، بالإضافة إلى

جودتها.

ويزداد الإجهاد المائي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على

المياه من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، وقد ينعكس هذا على شكل

هطولات أمطار كثيفة أو فيضانات ، بالإضافة إلى تكرار حدوث ظروف مشابهة

للجفاف وقد يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية الملائمة إلى تفاقم مشكلة

نقص المياه كماً ونوعاً.

ويقول التقرير أن هناك بعض الدراسات التي أظهرت وجود علاقة بين الإجهاد

المائي وارتفاع معدل الهجرة الخارجية، على الرغم من عدم فهم سبب هذه

العلاقة بشكل واضح حتى الآن .



( وال )