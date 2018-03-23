تنظيم الملتقي العلمي الأول لاطباء الفم والاسنان بسرت .





سرت 23 مارس 2018 (وال)- نظمت كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة

سرت الملتقي العلمي الأول لاطباء الفم والاسنان .

وحضر الملتقي الذي اقيم تحت شعار" بالبحث والتطوير العلمي

نرتقي " ، رئيس جامعة سرت الدكتور" أحمد المحجوب " ووكيل الجامعة للشؤون

العلمية الدكتور عبد القادر ابوخشم " والكاتب العام للجامعة وعمداء

الكليات العلمية وعدد من الاطباء ورؤساء الاقسام العلاجية بمستشفي ابن

سينا التعليمي ومجمع عيادات الاسنان وعددا من مدراء المجمعات الطبية

التابعة لقطاع الصحة بسرت .

وشمل البرنامج العلمى للملتقي القاء العديد من الاوراق العلمية

والمحاضرات التوعوية باهمية الاهتمام بالفم والاسنان ، اضافة إلى عرض ما

توصلت إليه الابحات العلمية في هذا المجال .. كما صاحب تقديم الاوراق

العلمية عروضا مرئية بينت الامراض المختلفة التي تصيب الفم والاسنان وطرق

علاجها والوقاية منها وكيفية الحفاظ على سلامتها .

وفي ختام الملتقي تم توزيع شهائد التقدير والشكر على عدد من أعضاء هيئة

التدريس والاطباء العاملين بمجمع عيادات الاسنان التعليمي بسرت ، وكذلك

المشاركين في هذا الملتقي العلمي



( وال - سرت )