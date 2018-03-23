مكتب تعليم وإدماج الفئات الخاصة بغريان ينظم احتفالية بمناسبة "عيد الطفل" .





غريان 23 مارس 2018( وال )- أقام مكتب تعليم وإدماج الفئات الخاصة بغريان

أمس احتفالية بمناسبة "عيد الطفل" بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الإعاقة

صُحبة أمهاتهم.

وتضمنت الاحتفالية تقديم العديد من الفقرات الغنائية والترفيهية من قبل

الأطفال ذوي الإعاقة التي لقيت ارتياح وقبول الجميع .

وطالب عضو المجلس البلدي غريان "يوسف قدمور" خلال الاحتفالية بدعم حقوق

وواجبات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، والعمل على إدماجهم بالمجتمع ،

والتأكيد على حقهم بالتعليم ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة .

بدورها أوضحت المدربة بمكتب تعليم وإدماج الفئات الخاصة غريان أ "سعادة

البخاري" أن مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الاحتفال بعيد الطفل يُعد أمر

مهم ، مؤكدة على ضرورة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز

مواهبهم من خلال إقامة مثل هذه الاحتفاليات وإشراكهم في البرامج العلمية

والتأهيلية ليكونوا فاعلين في مؤسسات الدولة كافة .



( وال - غريان )