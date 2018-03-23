اجتماع تحضيري لإقامة سباق الخيول بقصر بن غشير.الجمعة ، 23-03-2018 - 11:44:00





قصر بن غشير 23 مارس 2018 (وال)- عقد بمقر مكتب الثقافة بقصر بن
غشير اجتماع تحضيري لإقامة سباق الخيول .
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل لكل لجنة
وفقاً لعملها المكلفة به من خلال الالتزام بقواعد التنظيم وتنفيذ
القوانين واللوائح المتعامل بها حسب قانون المسابقات ، وذلك بهدف إنجاح
هذا السباق .
كما تم خلال هذا الاجتماع اضافة لجان أخرى من بينها لجنة الاعلام واللجنة
المالية ، فضلا عن استعراض آخر التجهيزات والترتيبات حتى يتم تحقيق
النجاح المنشود للسباق واظهاره في أفضل وأكمل صورة .
وضم الاجتماع مدير مكتب الثقافة بقصر بن غشير وعضو اللجنة العليا
لسباق الخيول "رامي الشويرف " ورئيس اللجنة العليا للسباق " محمد صكوح "
،والسادة رؤساء اللجان المشكلة للسباق والمتمثله في لجنة التحكيم ولجنة
الاكتتاب ولجنة الميزان ولجنة الانطلاق.
( وال )

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