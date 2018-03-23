اجتماع تحضيري لإقامة سباق الخيول بقصر بن غشير.









قصر بن غشير 23 مارس 2018 (وال)- عقد بمقر مكتب الثقافة بقصر بن

غشير اجتماع تحضيري لإقامة سباق الخيول .

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل لكل لجنة

وفقاً لعملها المكلفة به من خلال الالتزام بقواعد التنظيم وتنفيذ

القوانين واللوائح المتعامل بها حسب قانون المسابقات ، وذلك بهدف إنجاح

هذا السباق .

كما تم خلال هذا الاجتماع اضافة لجان أخرى من بينها لجنة الاعلام واللجنة

المالية ، فضلا عن استعراض آخر التجهيزات والترتيبات حتى يتم تحقيق

النجاح المنشود للسباق واظهاره في أفضل وأكمل صورة .

وضم الاجتماع مدير مكتب الثقافة بقصر بن غشير وعضو اللجنة العليا

لسباق الخيول "رامي الشويرف " ورئيس اللجنة العليا للسباق " محمد صكوح "

،والسادة رؤساء اللجان المشكلة للسباق والمتمثله في لجنة التحكيم ولجنة

الاكتتاب ولجنة الميزان ولجنة الانطلاق.

( وال )