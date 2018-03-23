اقامة احتفالية بصبراته بمناسبة
اليوم الوطني للزي الليبي .
الجمعة ، 23- 03- 2018 - 11:22:00
صبراته 23 مارس 2018 (وال)- اقام مكتب الهيأة العامة للثقافة صبراته ،
وبرعاية المجلس البلدي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للزي الليبي .
وحضر الاحتفالية التي أقيمت على خشبة مسرح صبراته الاثري حشد كبير من
اهالى المدينة والمدن المجاوره .. كما حضرها أعضاء اتحاد بلديات التراث
العالمي الليبي الخمس ، وعدد من مديري مكاتب الهيأة العامة للثقافة
ومدراء مكاتب الهيأة العامة للخيالة والمسرح والفنون ببلديات الساحل
الغربي ومدراء القطاعات بالبلدية ولفيف من الفنانيين والشعراء بالمنطقة .
وتم على هامش الاحتفالية تخريج دفعة من طلبة وطالبات كلية الآداب قسم
الاثار بجامعة صبراته .
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