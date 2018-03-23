اقامة احتفالية بصبراته بمناسبة اليوم الوطني للزي الليبي .







صبراته 23 مارس 2018 (وال)- اقام مكتب الهيأة العامة للثقافة صبراته ،

وبرعاية المجلس البلدي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للزي الليبي .

وحضر الاحتفالية التي أقيمت على خشبة مسرح صبراته الاثري حشد كبير من

اهالى المدينة والمدن المجاوره .. كما حضرها أعضاء اتحاد بلديات التراث

العالمي الليبي الخمس ، وعدد من مديري مكاتب الهيأة العامة للثقافة

ومدراء مكاتب الهيأة العامة للخيالة والمسرح والفنون ببلديات الساحل

الغربي ومدراء القطاعات بالبلدية ولفيف من الفنانيين والشعراء بالمنطقة .

وتم على هامش الاحتفالية تخريج دفعة من طلبة وطالبات كلية الآداب قسم

الاثار بجامعة صبراته .



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