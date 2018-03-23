ممثل الكرة الليبية - فريق الاتحاد لكرة اليد يلتقى نظيره الأهلي السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس .







صفاقس 23 مارس 2018 (وال)- يلتقي ممثل الكرة الليبية - فريق الاتحاد لكرة

اليد نظيره الأهلي السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية

أبطال الكؤوس لكرة اليد المقامة حالياً بمدينة صفاقس التونسية.

وستقام المباراة عشية اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت

ليبيا، وكان فريق الاتحاد لكرة اليد قد تأهل على حساب فريق نهضة جمال

التونسي 26-25 بعد حصوله على الترتيب الثالث ضمن المجموعة الثانية التي

تصدرها الأهلى السعودي بـ 10 نقاط ، وحل ساقية الزيت ثانيا بـ 6 نقاط،

والاتحاد ثالثا بنفس النقاط مع فارق الأهداف.

من جهة أخرى فقد فريق أهلي طرابلس الممثل الثاني لليبيا في البطولة،

مباراته أمام الأهلي السعودي بنتيجة 23-20 ضمن منافسات الدور ربع النهائي

للبطولة.

وكان فريق الأهلي طرابلس قد تأهل للدور ربع نهائي بعد حصوله على

الترتيب الرابع ضمن المجموعة الأولى التي تصدرها الغرافة القطري بـ6

نقاط، وبفارق الأهداف حل نهضة جمال التونسي ثانيا، وعين التوتة الجزائري

ثالثا، والأهلي طرابلس رابعا.



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