النائب أحمد معيتيق يزور مقر الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء ويلتقي مسؤوليها .

تاجوراء 22 مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمقر الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 26 لسنة 2018م، رفقة مدير إدارة الأمن المركزي، ورؤساء كل من فرع الأمن المركزي تاجوراء، أمن السواحل ، مركز شرطة تاجوراء، قسم المرور والتراخيص.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض مسؤولي الأمن في تاجوراء الخطوات المتبعة لبسط الأمن في المنطقة، وأكدوا على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، للعمل في بوتقة واحدة منعا للخروقات الأمنية في عدم وجود مديرية للأمن تنضوي تحتها الأقسام والأجهزة ليتمكن منتسبيها من أداء المهام الموكلة لهم في توفير الأمن، ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، والمحافظة على المقار والمرافق الحيوية.

من جهته أثنى معيتيق على الجهود التي تبذل لبسط الأمن في المنطقة وحث مسؤولي الأمن على ضرورة تكاثف الجهود فيما بينهم خدمة للمواطن، وللمحافظة على مؤسسات الدولة، وأكد لهم حرص حكومة الوفاق على استتباب الأمن في كل مناطق ليبيا من خلال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، والعمل على تدليل الصعاب التي تعيق سير عملها بتوفير كافة الامكانيات المتاحة التي تساعدها على تنفيذ مهامها.



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