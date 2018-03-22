أمين عام مجلس الوزراء يلتقي رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة .

طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - التقى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور "الطاهر عامر"، ظهر اليوم الخميس، رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة " محمود بوشيمة"، ومديري الإدارات بالهيئة وعدد من الصحفيين.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض "بوشيمة"، ومديري الإدارات عمل الهيئة، ودورها في رسم استراتيجية الصحافة في ليبيا بما يهدف لتحقيق المهنية الصحفية، بعيداً عن التجاذبات السياسية، سعياً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

كما تم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه سير عملها، والمتمثلة في المطبعة التابعة للهيئة، والمتوقفة عن العمل منذ سنوات بسبب عدم توفر المخصصات المالية لتوفير قطع الغيار، ومستلزمات التشغيل، فضلاً عن المخاطر التي تواجه الإعلاميين أثناء تأديتهم مهامهم، وأكدوا على ضرورة تأهيل وتدريب الفنيين من العاملين بمطبعة الصحافة.

وطالبوا خلال اللقاء النظر بعين الاعتبار للصحافة نظراً لأهميتها في تنوير الرأي العام حتى تتمكن من استئناف صدور الصحف والمجلات التابعة لها.



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