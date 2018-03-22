اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .

طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - عقد بمصلحة التخطيط العمراني ببلدية طرابلس مساء اليوم اجتماع ضم رئيس المصلحة المهندس عبدالجواد عبدالسلام واعضاء لجنة خبراء و مستشاري بلدية عين زارة .

وتناول الاجتماع المواضيع المتعلقة بالتحطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة اضافة الى دراسة امكانية الشروع في اجراءات المخطط العام بالبلدية نظرا للاكتظاظ السكاني الذي تعاني منه والازدحام الشديد بأغلب الطرقات بمناطقها .





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