افتتاح مكتب الإصحاح البيئي في بلدية غريان .

غريان 22 مارس 2018 ( وال ) – افتتح صباح اليوم بمدينة غريان مكتب للإصحاح البيئي بالمدينة بحضور عميد بلدية غريان "يوسف بديري" ، ووكيل ديوان المجلس البلدي "نصر الدين الفزاني"، ومدير مكتب الإصحاح البيئي غريان "نجيب سعد" وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة الرقابية بالبلدية .

وأفاد مدير مكتب الإصحاح البيئي غريان "نجيب سعد" وكالة الأنباء الليبية بأنه قد تم افتتاح هذا المكتب الذي يتكون من عدد من الأقسام المهمة بالإضافة إلى المختبر الكيميائي والبيولوجي ، والذي سيكون له دور كبير في الرقابة والتفتيش البيئي والصحي من خلال الكشف على آبار المياه ، ومحلات بيع مياه الشرب ، ومراقبة استعمال المبيدات التي تستعمل في مكافحة القوارض والحشرات والآفات ، ومتابعة شركة النظافة العامة في الإشراف على الحدائق العامة والمنتزهات والمسطحات الخضراء من أجل المحافظة على بيئة سليمة .





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