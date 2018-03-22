مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بغريان ينظم احتفالية بمناسبة "عيد الطفل" .

غريان 22 مارس 2018 ( وال ) - نظم مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بغريان احتفالية بمناسبة "عيد الطفل" بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الإعاقة صُحبة أمهاتهم.

وتضمنت هذه الاحتفالية التى حضرها عضو المجلس البلدي غريان "يوسف قدمور" العديد من الفقرات الغنائية والترفيهية التي أبدع في تقديمها الأطفال ذوي الإعاقة .

وأكد " قدمور" خلال الاحتفالية إلى ضرورة دعم كافة حقوق وواجبات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، والعمل على دمجهم بالمجتمع ، والتأكيد على حقهم بالتعليم ومشاركتهم في جميع مناحي الحياة .

بدورها أوضحت المدربة بمكتب تعليم وإندماج الفئات الخاصة غريان "سعاد البخاري" أن مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الاحتفال بعيد الطفل يُعد أمرا مهما ، مؤكدة على ضرورة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم من خلال إقامة مثل هذه الاحتفاليات وإشراكهم في كافة البرامج العلمية والتأهيلية ليكونوا فاعلين في مؤسسات الدولة كافة .





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