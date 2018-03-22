المجلس البلدي سرت يعقد اجتماعه التاني لهذا العام .

سرت 22مارس 2018 ( وال )- خصص الاجتماع التاني للمجلس البلدي سرت لهذا العام لمناقشة الاجراءات المتعلقة بملف الاسر المتضررة منازلهم جراء حرب تحرير المدينة من عناصر داعش الارهابية وخاصة سكان منظقتي الجيزة البحرية وحي المنارة ،

كما تم خلا الاجتماع والذي عقد صباح اليوم الخميس بديوان البلدية بسرت بكامل اعضاء المجلس التاكيد علي ايجاد الحلول الناجعة وماتوصلت اليه الاجراءات التنفيذية بخصوص هذه الاسر ومتابعتها مع كافة الجهات المسؤولة بالدولة، ومناقشة العديد من المواضيع الخدمية والتي تهم المواطنين ببلدية سرت .

كما تم مناقشة بعض المواضيع الاخري والتي طرحت من بعض الاعضاء وتم الاتفاق علي عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع القادم واتخاد الاجراءات حيالها .



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