رئيس المجلس الرئاسي يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة .



طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس

المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني " كيران ديقان " وسفير المملكة

المتحدة لدى ليبيا " فرانك بيكر " يرافقه مدير عام مكتب المجلس البريطاني

" فرع ليبيا " أنتوني كالدريك ".

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء بصفة خاصة برامج

ونشاطات المجلس الثقافي البريطاني في ليبيا ، حيث أشاد المدير التنفيذي

للمجلس بالمناخ الايجابي الذي لمسه خلال لقاءاته بالمسؤولين الليبيين فى

قطاعات التعليم والعمل، مؤكداً استعداد المجلس لتلبية الاحتياجات

التعليمية والثقافية والاجتماعية المتنوعة، واعداد برامج التدريب من خلال

شراكة فعالة مع المؤسسات الليبية المعنية.

ومن جانبه أشاد السراج بالدور الحيوي الهام الذي قام به المجلس الثقافي

البريطاني في ليبيا وغيرها من الدول مبدياً الحرص على تواجد هذه المؤسسة

العريقة في طرابلس وان تتوزع أنشطتها عن طريق المجالس البلدية بمختلف

مناطق ليبيا دون استثناء، مشيرا إلى أهمية برامج تطوير وتنمية المهارات

وتعليم اللغة لدى الشباب الليبي، إضافة إلى التواصل مع قطاع الشباب

والرياضة والعمل من خلال الاندية لإقامة فعاليات ومعارض ومنتديات فنية

وثقافية واجتماعية.

وقال السراج " أننا نتطلع إلى شراكة مع المجلس الثقافي البريطاني على

اساس التفاهم المشترك تكون نموذجا للعلاقة بين البلدين الصديقين ".

وأكد السفير البريطاني ومدير المجلس الثقافي ترحيبهما بتغطية ما تطرق

اليه رئيس المجلس الرئاسي من مجالات متطلعين إلى شراكة تساهم في تطوير

التعاون البناء بين البلدين الصديقين.





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