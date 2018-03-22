الاحتفال باليوم العالمي للمياه تحت عنوان " الطبيعة لاجل المياه ".





طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) -أقامت الهيئة العامة للموارد

المائية اليوم الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق

22 مارس من كل عام تحت عنوان " الطبيعة لاجل المياه " .

وأفاد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية " ناجي السيد عبد

الرحمن " وكالة الأنباء الليبية ان قطاع الموارد المائية يحرص على احياء

اليوم العالمي للمياه بالاشتراك مع عدد من الداعمين ، والجهات الخاصة

والعامة لما للمياه من أهمية باعتبارها تمثل ضرورة من ضرورات الحياة ،

بالاضافة إلى الشروع فعليا في تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها في

السابق مع هذه الجهات الخاصة بشؤون المياه وتنفيذ الخطة التنموية في

القريب العاجل .

وتخلل الاحتفالية التي استضافها المعهد العالى للفنون

والموسيقى بطرابلس عرض مرئي وضح كيفية استخدام الحلول القائمة على

الطبيعة مثل زراعة الاشجار لتحديد الغابات ، واعادة ربط الانهار بالسهول

واستصلاح الاراضي الرطبة لانها وسيلة مستدامة وفعالة للمساعدة على اعادة

توازن دورة المياه وتخفيف اثارتغيير المناخ وتحسين صحة الانسان وسبل عيشه

، اضافة إلى تكريم عدد من العاملين بالقطاع بمنحهم شهادات شكر وتقدير

وعرفان . وحضر الاحتفالية مديرعام الهيئة العامة للمياه ورئيس اللجنة

الادارية لجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهرالصناعى، وممثل عن الشركة العامة

لتحلية المياه ، ورئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي

ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الاول للمياه ولفيف من المهتمين . ( وال )