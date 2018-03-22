الاحتفال باليوم العالمي للمياه
تحت عنوان " الطبيعة لاجل المياه ".
الخميس ، 22- 03- 2018 - 13:38:00
طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) -أقامت الهيئة العامة للموارد
المائية اليوم الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق
22 مارس من كل عام تحت عنوان " الطبيعة لاجل المياه " .
وأفاد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية " ناجي السيد عبد
الرحمن " وكالة الأنباء الليبية ان قطاع الموارد المائية يحرص على احياء
اليوم العالمي للمياه بالاشتراك مع عدد من الداعمين ، والجهات الخاصة
والعامة لما للمياه من أهمية باعتبارها تمثل ضرورة من ضرورات الحياة ،
بالاضافة إلى الشروع فعليا في تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها في
السابق مع هذه الجهات الخاصة بشؤون المياه وتنفيذ الخطة التنموية في
القريب العاجل .
وتخلل الاحتفالية التي استضافها المعهد العالى للفنون
والموسيقى بطرابلس عرض مرئي وضح كيفية استخدام الحلول القائمة على
الطبيعة مثل زراعة الاشجار لتحديد الغابات ، واعادة ربط الانهار بالسهول
واستصلاح الاراضي الرطبة لانها وسيلة مستدامة وفعالة للمساعدة على اعادة
توازن دورة المياه وتخفيف اثارتغيير المناخ وتحسين صحة الانسان وسبل عيشه
، اضافة إلى تكريم عدد من العاملين بالقطاع بمنحهم شهادات شكر وتقدير
وعرفان . وحضر الاحتفالية مديرعام الهيئة العامة للمياه ورئيس اللجنة
الادارية لجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهرالصناعى، وممثل عن الشركة العامة
لتحلية المياه ، ورئيس مجلس الادارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الاول للمياه ولفيف من المهتمين . ( وال )