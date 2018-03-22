الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم يوم علمي حول المخاطر في المؤسسات الصحية وإدارة المخلفات الطبية .



طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة

بحكومة الوفاق الوطني يوم علمي حول ( المخاطر في المؤسسات الصحية وإدارة

المخلفات الطبية) .

وحضر اليوم العلمي الذي أقيم بمستشفى الحوادث أبوسليم موظفي المستشفى

العاملين بقسم المختبرات الطبية وأعضاء هيئة التمريض وقسم مكافحة العدوى

والشؤون القانونية والإداريين والصيادلة والأطباء ومشرفي النظافة .

والقيت خلال هذا اليوم العلمي عدد من المحاضرات تناولت التعريف بطرق

فصل المخلفات الطبية ونقلها والتخلص منها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى

منظمة الصحة العالمية .

وقدمت الدكتورة "إيضاح حامد" محاضرة حول (إدارة المخاطر السريرية

وغير السريرية)؛ بينما قدمت الدكتورة وفاء الغرياني محاضرة حول (إدارة

المخلفات الطبية) ؛ وتناولت المحاضرة التي ألقاها الاستاذ ابراهيم دخيل

الجوانب القانونية للتخلص من المخلفات الطبية.

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