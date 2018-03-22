الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم يوم علمي حول المخاطر في المؤسسات الصحية وإدارة المخلفات الطبية .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 13:39:00
طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة
بحكومة الوفاق الوطني يوم علمي حول ( المخاطر في المؤسسات الصحية وإدارة
المخلفات الطبية) .
وحضر اليوم العلمي الذي أقيم بمستشفى الحوادث أبوسليم موظفي المستشفى
العاملين بقسم المختبرات الطبية وأعضاء هيئة التمريض وقسم مكافحة العدوى
والشؤون القانونية والإداريين والصيادلة والأطباء ومشرفي النظافة .
والقيت خلال هذا اليوم العلمي عدد من المحاضرات تناولت التعريف بطرق
فصل المخلفات الطبية ونقلها والتخلص منها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى
منظمة الصحة العالمية .
وقدمت الدكتورة "إيضاح حامد" محاضرة حول (إدارة المخاطر السريرية
وغير السريرية)؛ بينما قدمت الدكتورة وفاء الغرياني محاضرة حول (إدارة
المخلفات الطبية) ؛ وتناولت المحاضرة التي ألقاها الاستاذ ابراهيم دخيل
الجوانب القانونية للتخلص من المخلفات الطبية.
..(وال)..