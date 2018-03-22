رئيس سلوفاكيا يعين حكومة جديدة لتحل محل الحكومة التي استقالت وسطالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد .



براتيسلافا 22 مارس 2018 م ( وال ) - عين رئيس سلوفاكيا أندريه كيسكا

اليوم الخميس، حكومة جديدة لتحل محل الحكومة التي استقالت وسط الأزمة

السياسية التي تشهدها البلاد في أعقاب مقتل صحفي سلوفاكي الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام، أن الحكومة الجديدة المؤلفة من ثلاثة أحزاب، أدت

اليمين الدستورية اليوم، أمام كيسكا برئاسة بيتر بيليجريني، الذي كان

يشغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء.

وكانت حكومة رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو، استقالت الأسبوع

الماضي عقب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد احتجاجًا على مقتل

الصحفي "جاك كوسياك".

( وال )