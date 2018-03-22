مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بسير
العمل بالمصارف التجارية العاملة ببلدية مصراته .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 12:33:00
مصراته 22 مارس 2018 ( وال ) - عُقد اليوم بمقر المجلس البلدي
مصراته اجتماعاً خصص لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بسير العمل بالمصارف
التجارية العاملة بالبلدية ، وفي مقدمتها ما يواجهه مكتب صندوق الزكاة من
صعوبات في صرف أموال الزكاة لمستحقيها، وبحث ألية لضمان حصول المستفيدين
على مستحقاتهم المالية بشكل أيسر.
وضم الاجتماع عميد البلدية " مصطفى كرواد" ، وعضو المجلس البلدي - رئيس
اللجنة الدائمة للاقتصاد" محمد التومي " ، ووكيل ديوان البلدية " أسامة
بادي " ، وبعض رؤساء المصارف التجارية العاملة بالبلدية ومدير مكتب صندوق
الزكاة مصراته .
( وال )