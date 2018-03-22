مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بسير العمل بالمصارف التجارية العاملة ببلدية مصراته .







مصراته 22 مارس 2018 ( وال ) - عُقد اليوم بمقر المجلس البلدي

مصراته اجتماعاً خصص لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بسير العمل بالمصارف

التجارية العاملة بالبلدية ، وفي مقدمتها ما يواجهه مكتب صندوق الزكاة من

صعوبات في صرف أموال الزكاة لمستحقيها، وبحث ألية لضمان حصول المستفيدين

على مستحقاتهم المالية بشكل أيسر.

وضم الاجتماع عميد البلدية " مصطفى كرواد" ، وعضو المجلس البلدي - رئيس

اللجنة الدائمة للاقتصاد" محمد التومي " ، ووكيل ديوان البلدية " أسامة

بادي " ، وبعض رؤساء المصارف التجارية العاملة بالبلدية ومدير مكتب صندوق

الزكاة مصراته .

( وال )