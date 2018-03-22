وزير المالية يؤكد تضمين علاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية بالترتيبات المالية للعام 2018 .



طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني

"اسامة حماد", الاربعاء,على تضمين علاوة الحصة والميزانية التشغيلية

للمؤسسات التعليمية بالترتيبات المالية للعام 2018 , مطمئنا المعلمين

بالبدء الفعلي في تلبية جزء من مطالبهم المنادية بتحسين أوضاعهم المادية

بشكل تدريجي وفي إطار إمكانيات الدولة المتاحة.

جاء ذلك حسب الموقع الالكتروني للوزارة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر

رئاسة الوزارء بطرابلس, والذي ضم وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام

"عادل جمعة " والمستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي "ميلود الرجباني"

والمستشار القانوني بوزارة المالية.

من جانبه أكد وكيل الوزارة "عادل جمعة أن "هذه الإجراءات هي واقع وليست

مجرد تطمينات لن تري النور كما يعتقد البعض".

واشار المستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي "الرجباني" إلى أن السراج

يولي اهتماما كبير بالأمر, وأنه يتابع عن كثب مستجدات العمل على ما تم

الاتفاق عليه في اجتماعه مع وزارة التعليم ووزارة المالية في أكتوبر

الماضي.

(وال)