مركز ملتقانا للنشاطات الاجتماعية والترفيهية يزور مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطريق المطار.





طرابلس 22 مارس 2018 ( وال )- قام مركز ملتقانا للنشاطات الاجتماعية

والترفيهية يزيارة الى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطريق المطار ،حيث

اقام المركز احتفالية للاطفال المهاجرين غير الشرعيين قدمت خلالها فقرات

ترفيهية واللعاب للاطفال، وذلك فى اطار الدعم النفسى للاطفال المهاجرين.

هذا وقدمت فى نهاية الحفل توزيع الهدايا والالعاب على الاطفال

بمناسبة الاحتفال بعيد الطفل .

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