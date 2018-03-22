موجز اخباري لأهم الاخبار المحلية ليوم 22 مارس 2018 حتى الساعة ( 12 ) .





*كيغالي - رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس الرئاسة لاتحاد المغرب

العربي " فائز السراج " يقول " بإن لقاء الأفارقة في قمتهم الاستثنائية

يأتي تكريسا لحلم شعوب القارة الإفريقية بإنشاء منطقة تجارة حرة افريقية

تساهم في تنمية القارة وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين دولها.



*جادو- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يؤكد انه بوسعنا إذا

تضافرت الجهود، وتوفرت الإرادة، وارتفعنا جميعا إلى مستوى المسؤولية

الوطنية التاريخية حل التحديات المختلفة السياسية والأمنية والاقتصادية

والاجتماعية، .



* جادو - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقول في كلمته "

الطريق الآن اصبح واضحا جليا، يبدأ باحترام المسار الديمقراطي،

بالاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات التي يختار الشعب من خلالها

القيادات التي تنال ثقته، وتملك الكفاءة لتقود البلاد نحو دولة الامن

والاستقرار والازدهار ."



*كيغالي- صرح وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يعلن بان ليبيا ودول

اتحاد المغرب العربي لم يقوموا نهائيا بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة

بحرية تنقل الإفراد .

* كيغالي- وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يعقد لقاءاته

الثنائية مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ورؤساء الوفود ووزراء

الخارجية بدول الاتحاد ، وذلك على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي

الاستثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي .



*سبها - الوفد الوزاري المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني يصل عشية إلى مدينة سبها ويعقد اجتماعاته مع أطراف النزاع وبعض

مكونات ونشطاء فزان والاستماع إلى جميع الأطراف وتقييم الموقف للخروج

بصيغة تضمن حل الأزمة في الجنوب.



*جادو - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يختتم" زيارته

التفقدية إلى مدينة جادو التي عقد خلالها عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء

المجلس البلدي والقيادات الأمنية والعسكرية وجمع من الأعيان والمشايخ

وأعضاء بمؤسسات المجتمع المدني.



* طرابلس- المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ليبيا يقول " التمسك

بالاتفاق السياسي الليبي كمرجع ينبغي ألا يحول بيننا وبين الوصول إلى

جميع الليبيين، أياً كان وضعهم أو مواقفهم السابقة أو مواقفهم الحالية.



* طرابلس- الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا يطالب

بضرورة التقدم في العملية السياسية بليبيا ويشير إلى انه من المهم جداً

قبل إجراء هذه الانتخابات التأكد من أنها ستكون شاملة ويقبل بنتائجها

الجميع ، ويؤكدا بأن إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية هذه

السنة هي في قمة أولويات الأمم المتحدة.

* طرابلس - ممثل ليبيا - فريق الاتحاد يلتقي نظيره فريق جمال التونسي

اليوم في الدور ربع النهائي للبطولة العربية الـ 14 للأندية أبطال الكؤوس

لكرة اليد، التي تتواصل بمدينة صفاقس التونسية.



* طرابلس- اللجنة العلمية المكلفة بتطوير كليات التربية تعقد

إجتماعها وتستعرض نتائج أعمالها حول الدليل المعد من قبلها ، ليتم إبداء

الرأي فيه ولإجراء التعديلات الفنية والتربوية .



*طرابلس- وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني يؤكد على تضمين علاوة

الحصة والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية بالترتيبات المالية للعام

2018م.



*طرابلس- وزارة التعليم تعتزم عقد ورشة عمل حول ( ثقافة الاختلاف

وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي ).



* تمنهنت- طلبة مدرسة النور الابتدائية بمنطقة تمنهنت ببلدية البوانيس

تحتفل بعيد الام وتقدم فقرات فنية غنائية وعروض مسرحية.



*طرابلس- مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة يكرم بمناسبة عيد

الأم عدد من الأمهات من موظفات الهيئة.



* تاجوراء- حملة صحية مدرسية تنطلق بالمجلس البلدي تاجوراء لاجراء

الفحوصات الطبية لطلبة وطالبات المدارس الواقعة داخل نطاق البلدبة .



*غريان- جهاز النهر الصناعي - منطقة غريان - يشرع في صيانة صمام تحكم

مياه النهر الصناعي بالمحطة 100+75 على خط ترهونة - أبوزيان بمنطقة

أبوشيبة .



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تراغن - لجنة الطفل والمرأة بالمجلس البلدي تراغن تنظم احتفالية بمناسبة

اليوم العالمي للام والطفل تحت شعار" نحتفل .. نفتخر لنرتقي بفزان" .



* غريان- فرع منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية غريان

تحيي اليوم العالمي للغابات . بالقاء العديد من المحاضرات التي توضح

أهمية الأشجار بالنسبة للإنسان ،وتحث على العمل التطوعي بغرس عدد من

الأشجار ونباتات الزينة.



*طرابلس- الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية بدار

الطفل بأبي هريدة بطرابلس بمناسبة عيد الطفل بهدف إدخال الفرحة والبهجة

على قلوب الأطفال .



(وال )