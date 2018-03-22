الجامعة العربية تحتفل بمناسبة اليوم العربي للشعر .





القاهرة 22 مارس 2018 (وال) - أحيّت الأمانة العامة لجامعة الدول

العربية اليوم العربي للشّعر الذي تم اقراره من قبل الدورة التاسعة عشرة

لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقدة بالرياض يناير

2015.

وذكرت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة)

غبرموقعها على شبكة المعلومات ، اليوم الخميس ، أن الاحتفال بهذه

المناسبة الثقافية الهامة يأتي تأكيداً على المكانة الرفيعة للشعر في

الوجدان العربي باعتباره من أهم فنون الإبداع والقول عند العرب حتى

اعتبروه ديوانهم ولسان حالهم وفخرهم الذي سطر مسيرة حياتهم وأدبهم،

وإشادة بدور الشعراء والأدباء وتأثيرهم في رفع مستوى مجتمعاتهم .

وأشارت إلى أنه ستنظم بشكل دوري مسابقة "التحدث باللغة العربية

الفصحى والخطابة وتعميق دراسة النحو" لطلبة الصفين الاعدادي والثانوي من

الدول العربية، بهدف تعزيز القراءة والكتابة ونشر وتدريس الشعر .

يذكر أن يوم 21 مارس من كل عام يصادف اليوم العالمي للشعر .