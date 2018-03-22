سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا يعبر عن رغبة الشركات البريطانية النفطية في العودة لاستئناف نشاطها في ليبيا .



طرابلس 22 مارس 2018 (وال) - ‎التقى رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية

للنفط المهندس "مصطفى صنع الله" مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا "

فرانك بيكر " بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط

صلاح بن علي .

‎وتناول اللقاء بحسب المكتب الاعلامي للمؤسسة بحث آفاق التعاون بين

المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية البريطانية والتطرق إلى ابرز

المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز في ليبيا ومنها تردي

الاوضاع الامنية في بعض المناطق المجاورة للحقول، واستمرار عمليات تهريب

المشتقات النفطية عبر المنافد البرية والبحرية وتأثيرها على الاقتصاد

الوطني .

‎كما ناقش الجانبان دور الشركات البريطانية ومساهمتها في اعادة تطوير

قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث اكد السفير رغبة عدد من الشركات

البريطانية المتخصصة في مجال النفط والغاز في العودة الي ليبيا لمزاولة

نشاطها.

‎كما تخلل جانبا من الاجتماع برامج التطوير والتدريب ودور الجامعات

ومراكز التدريب البريطانية في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية حيث اشار

المهندس مصطفى صنع الله الى ضرورة تسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة

البريطانية وعودة نشاط التدريب والتطوير بعد ان تم اعتماده.



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