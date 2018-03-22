حملة صحية مدرسية بالمجلس البلدي تاجوراء .



تاجوراء 22 مارس 2018 (وال)- انطلقت بالمجلس البلدي تاجوراء فعاليات

الحملة الصحية المدرسية التي سيتم خلالها اجراء الفحوصات الطبية لطلبة

وطالبات المدارس الواقعة داخل نطاق البلدبة .

ويشرف على الحملة المكتب الصحي تاجوراء وادارة الخدمات الصحية طرابلس

.. وبالتنسيق مع مكتب الصحة المدرسية بمراقبة التعليم تاجوراء .

يذكر ان اطباء هذه الحملة قد خضعوا خلال الفترة الماضية لدورة تدريبية في

هذا المجال الصحي المدرسي وذلك برعاية المجلس البلدي تاجوراء.

(وال)