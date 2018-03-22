حملة صحية مدرسية بالمجلس البلدي تاجوراء .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 11:17:00
تاجوراء 22 مارس 2018 (وال)- انطلقت بالمجلس البلدي تاجوراء فعاليات
الحملة الصحية المدرسية التي سيتم خلالها اجراء الفحوصات الطبية لطلبة
وطالبات المدارس الواقعة داخل نطاق البلدبة .
ويشرف على الحملة المكتب الصحي تاجوراء وادارة الخدمات الصحية طرابلس
.. وبالتنسيق مع مكتب الصحة المدرسية بمراقبة التعليم تاجوراء .
يذكر ان اطباء هذه الحملة قد خضعوا خلال الفترة الماضية لدورة تدريبية في
هذا المجال الصحي المدرسي وذلك برعاية المجلس البلدي تاجوراء.
(وال)