محاضرات في يوم إحياء اليوم العالمي للغابات
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الخميس ، 22- 03- 2018 - 11:12:00
غريان 22 مارس 2018 (وال) - قام فرع منظمة الحياة لحماية الكائنات
البرية والبحرية غريان صباح اليوم بزيارة مدرسة الطليعة الإبتدائية
المشتركة بالفرع البلدي بني داود ببلدية غريان لإحياء اليوم العالمي
للغابات .
وأفاد رئيس فرع المنظمه أحمد عجاج بأنه قد تم خلال الزيارة ألقاء
العديد من المحاضرات للطلبة والطالبات لتوضيح أهمية الأشجار بالنسبة
للإنسان ، مؤكدا ان اختيار المدارس يأتي لغرس روح التعاون بين الطلبة
والحث على العمل التطوعي بغرس عدد من الأشجار ونباتات الزينة بفناء
المدرسة.
(وال)