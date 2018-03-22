محاضرات في يوم إحياء اليوم العالمي للغابات .





غريان 22 مارس 2018 (وال) - قام فرع منظمة الحياة لحماية الكائنات

البرية والبحرية غريان صباح اليوم بزيارة مدرسة الطليعة الإبتدائية

المشتركة بالفرع البلدي بني داود ببلدية غريان لإحياء اليوم العالمي

للغابات .

وأفاد رئيس فرع المنظمه أحمد عجاج بأنه قد تم خلال الزيارة ألقاء

العديد من المحاضرات للطلبة والطالبات لتوضيح أهمية الأشجار بالنسبة

للإنسان ، مؤكدا ان اختيار المدارس يأتي لغرس روح التعاون بين الطلبة

والحث على العمل التطوعي بغرس عدد من الأشجار ونباتات الزينة بفناء

المدرسة.

(وال)