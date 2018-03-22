صيانة صمام تحكم مياه النهر الصناعي بمنطقة أبوشيبة .





غريان 22 مارس 2018 (وال)- شرع جهاز النهر الصناعي - منطقة غريان في

صيانة صمام تحكم مياه النهر الصناعي بالمحطة 100+75 على خط ترهونة -

أبوزيان بمنطقة أبوشيبة .

وأفاد علي الحبشي بصفته مدير منطقة غريان - جهاز النهر الصناعي بأن

سبب الأعطال المتكرره لضخ مياه النهر هو التعدي على خط النهر والعبث ببعض

الصمامات من قبل بعض المواطنين .

وافاد الحبشي بأن فترة الصيانة ستستغرق يومين كحد أقصى وأن التصرفات

الغير مسؤولة من بعض المواطنين قد تؤدي الى انقطاع تدفق المياه على

المنطقة بأكملها.

(وال)