صيانة صمام تحكم مياه النهر الصناعي بمنطقة أبوشيبة .الخميس ، 22-03-2018 - 11:14:00



غريان 22 مارس 2018 (وال)- شرع جهاز النهر الصناعي - منطقة غريان في
صيانة صمام تحكم مياه النهر الصناعي بالمحطة 100+75 على خط ترهونة -
أبوزيان بمنطقة أبوشيبة .
وأفاد علي الحبشي بصفته مدير منطقة غريان - جهاز النهر الصناعي بأن
سبب الأعطال المتكرره لضخ مياه النهر هو التعدي على خط النهر والعبث ببعض
الصمامات من قبل بعض المواطنين .
وافاد الحبشي بأن فترة الصيانة ستستغرق يومين كحد أقصى وأن التصرفات
الغير مسؤولة من بعض المواطنين قد تؤدي الى انقطاع تدفق المياه على
المنطقة بأكملها.
(وال)

الأكثر قراءة في وال

164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي امكانية توظيف الاموال المجمدة واستثمارها .
مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا