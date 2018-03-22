صيانة صمام تحكم مياه النهر الصناعي بمنطقة أبوشيبة .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 11:14:00
غريان 22 مارس 2018 (وال)- شرع جهاز النهر الصناعي - منطقة غريان في
صيانة صمام تحكم مياه النهر الصناعي بالمحطة 100+75 على خط ترهونة -
أبوزيان بمنطقة أبوشيبة .
وأفاد علي الحبشي بصفته مدير منطقة غريان - جهاز النهر الصناعي بأن
سبب الأعطال المتكرره لضخ مياه النهر هو التعدي على خط النهر والعبث ببعض
الصمامات من قبل بعض المواطنين .
وافاد الحبشي بأن فترة الصيانة ستستغرق يومين كحد أقصى وأن التصرفات
الغير مسؤولة من بعض المواطنين قد تؤدي الى انقطاع تدفق المياه على
المنطقة بأكملها.
(وال)