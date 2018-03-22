لجنة الطفل والمرأة بالمجلس البلدي تراغن تحتفل باليوم العالمي للام والطفل .





تراغن 22 مارس 2018 (وال)- نظمت لجنة الطفل والمرأة بالمجلس البلدي تراغن

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للام والطفل ، بحضور أعضاء المجلس البلدي

والعديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقةوقدمت بالاحتفالية التي عقدت تحت شعار" نحتفل .. نفتخر لنرتقي بفزان"

العديد من العروض الفنية والغنائية بمشاركة الامهات المعلمات وتلاميذ

المدارس .

وتم في ختام الاحتفالية تكريم الرائدات في مجالى التعليم والصحة .



( وال )