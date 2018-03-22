سلامة : "الامم المتحدة تعمل على دعم الانتخابات مع ضرورة ضم جميع الأطراف السياسية .



طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- رحب المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا

غسان سلامة بعملية تسجيل الناخبين التي وصلت إلى أكثر من مليون شخص

بمشاركة نسائية وشبابية، داعيا النساء إلى التقدم كمترشحات للمشاركة في

العملية السياسية داخل البلاد .

وقال سلامة في احاطة قدمها امس الى مجلس الامن حول ليبيا من طرابلس عبر

دائرة تليفزيونية من طرابلس "الامم المتحدة تعمل على دعم الانتخابات مع

ضرورة ضم جميع الأطراف السياسية ،مشيرا الى أن العملية الانتخابية تواجه

بعض العراقيل فيما يخص الدستور.



(وال)