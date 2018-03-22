تكريم موظفات الهيئة العامة للثقافة بمناسبة عيد الأم .





طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - كرم مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة

للثقافة ، الأربعاء ، عدد من الأمهات من موظفات الهيئة، وذلك بمناسبة عيد

الأم ، واستحداث مكتب تمكين المرأة بالهيئة، بحضور الأستاذة " هند شوبار

" مستشارة المجلس الرئاسي، وأعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة ، وبعض مدراء

الإدارات والمكاتب بالهيئة وعدد من موظفي وموظفات الهيئة .

وألقت الأستاذة " مها صقر " مدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة، كلمة عبرت

فيها عن شكرها لرئيس الهيئة على دعمه للمرأة، وعبرت عن سعادتها بهذه

المناسبة، وقدمت التهاني لكل أم، وأكدت على أن العمل بروح الفريق الواحد،

وتمكين وتطوير شئون المرأة هدف أساسي في برنامج المكتب.

ثم ألقى عضو اللجنة التسييرية للهيئة، كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ خلالها

الأمهات بيوم الأم العالمي ، وأكد أن استحدث مكتب تمكين المرأة بالهيئة

بموجب قرار صادر عن رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة يهدف

إلى إتاحة الفرصة للمرأة الليبية للمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات

من خلال تقليد المناصب القيادية والإدارية والاستفادة من القدرات المميزة

للمرأة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من الموظفات من جميع الإدارات والأقسام ،

وتوزيع الهدايا الرمزية على الأمهات تكريما لهن على الجهد الكبير الذي

يقمن به .



( وال )