صندوق التضامن الاجتماعي يحتفل
بيوم الطفل .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 11:00:00
طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - نظمت الهيئة العامة لصندوق
التضامن الاجتماعي الأربعاء احتفالية بدار الطفل بأبي هريدة بطرابلس
بمناسبة عيد الطفل بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال . وشهدت الاحفالية حضور حشد من أطفال دور الرعاية الاجتماعية والمراكز
والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة .
وتضمنت الاحتفالية تقديم العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية للأطفال،
شارك فيها أطفال دار الرعاية طرابلس، ومركز طليطلة لتأهيل الأشخاص ذوي
الإعاقة طرابلس، ومراكز الصم والبكم بالخمس وسوف الجين ورقدالين، .
( وال )