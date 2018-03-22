صندوق التضامن الاجتماعي يحتفل بيوم الطفل .الخميس ، 22-03-2018 - 11:00:00




طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - نظمت الهيئة العامة لصندوق
التضامن الاجتماعي الأربعاء احتفالية بدار الطفل بأبي هريدة بطرابلس
بمناسبة عيد الطفل بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال . وشهدت الاحفالية حضور حشد من أطفال دور الرعاية الاجتماعية والمراكز
والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة .
وتضمنت الاحتفالية تقديم العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية للأطفال،
شارك فيها أطفال دار الرعاية طرابلس، ومركز طليطلة لتأهيل الأشخاص ذوي
الإعاقة طرابلس، ومراكز الصم والبكم بالخمس وسوف الجين ورقدالين، .

( وال )

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