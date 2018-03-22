صندوق التضامن الاجتماعي يحتفل بيوم الطفل .







طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - نظمت الهيئة العامة لصندوق

التضامن الاجتماعي الأربعاء احتفالية بدار الطفل بأبي هريدة بطرابلس

بمناسبة عيد الطفل بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال . وشهدت الاحفالية حضور حشد من أطفال دور الرعاية الاجتماعية والمراكز

والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة .

وتضمنت الاحتفالية تقديم العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية للأطفال،

شارك فيها أطفال دار الرعاية طرابلس، ومركز طليطلة لتأهيل الأشخاص ذوي

الإعاقة طرابلس، ومراكز الصم والبكم بالخمس وسوف الجين ورقدالين، .



( وال )