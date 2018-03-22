الاتحاد الأفريقي يعلن مشاركته في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ببعثة تضم 40 مراقبًا .



القاهرة 22 مارس 2018 (وال) - أعلن الاتحاد الأفريقي مشاركته في متابعة

الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر انعقادها في الفترة من 26 وحتى 28

مارس الجاري، ببعثة تضم 40 مراقبًا.

وأوضح الاتحاد في بيان وزعه مكتب وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

أنه بدعوة من الحكومة المصرية واللجنة الوطنية للانتخابات، وافق رئيس

مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، على نشر بعثة لمراقبة الانتخابات

الرئاسية في مصر تضم 40 مراقبًا يرأسها وزير الشؤون الخارجية السابق

لجمهورية مالي عبد الله ديوب.

وأشار البيان إلى أن مهمة البعثة تتمثل في مراقبة وتقييم إجراء

الانتخابات في مصر بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الأفريقي لإجراء انتخابات

ديمقراطية في إفريقيا، بهدف الإسهام في تعميق الديمقراطية والانتخابات

الديمقراطية في القارة.

(وال)