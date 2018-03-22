مدير الامن بسرت يجتمع مع رؤوساء مراكز الشرطة ومدارء الاقسام بمديرية امن سرت.





سرت 22 مارس 2018( وال )- اجتمع مدير مديرية الامن بسرت العميد الصديق

بن سعود بديوان المديرية بسرت مع رؤوساء مراكز الشرطة بسرت وابوهادى

وجارف ومدارء الاقسام بمديرية الامن بسرت .

وقال مصدر اعلامى بمديرية الامن لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان

الاجتماع خصص لوضع الية للتنسيق الامنى بين الادارات والوحدات مع مراكز

الشرطة ووضع دراسات وحلول لتدليل المعوقات لبعض المشاكل فى الطرقات

العامة من ازدحام واختناقات سير المركبات واستعراض المعوقات التى تواجة

مراكز الشرطة والاقسام بالمديرية.

....(وال سرت)....