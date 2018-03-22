الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : أجواء شتوية باردة على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة

بسقوط أمطار متفرقة وتشمل مناطق الشمال الشرقي من مساء هذا اليوم .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء مغطاء جزئيا بالسحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد

مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية

غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ، ودرجات الحرارة القصوى تسجل

انخفاض ملحوظ حيث تتراوح مابين ( 15- 20 ) درجة مئوية ولاتتجاوز (13)

درجة على المرتفعات الجبلية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء هذا اليوم مع

احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية

غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا مثيرة للاتربة والغبار وهبوط للرؤية

الافقية هذا اليوم على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح

مابين (23-30) درجة مئوية بينما تتـراوح مابين (37-40) درجة على طبرق -

جالو والجغبوب وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم مع تحسن في الرؤية حيت

تتراوح يوم الغد مابين (16-22) درجة مئوية . ..

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى

غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 17- 22 )

درجة مئوية و تسجل على هون والقطرون (24) درجة مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح جنوبية إلى

جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال وهبوط في

الرؤية الأفقية بينما تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة مع تحسن في

الرؤية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 - 41 ) درجة مئوية

وتسجل انخفاض يوم الغد .

( وال )