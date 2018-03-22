الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الخميس ، 22- 03- 2018 - 10:57:00
طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : أجواء شتوية باردة على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة
بسقوط أمطار متفرقة وتشمل مناطق الشمال الشرقي من مساء هذا اليوم .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء مغطاء جزئيا بالسحب تتكاثر هذه الليلة وصباح الغد
مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية
غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ، ودرجات الحرارة القصوى تسجل
انخفاض ملحوظ حيث تتراوح مابين ( 15- 20 ) درجة مئوية ولاتتجاوز (13)
درجة على المرتفعات الجبلية .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء هذا اليوم مع
احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية
غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا مثيرة للاتربة والغبار وهبوط للرؤية
الافقية هذا اليوم على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح
مابين (23-30) درجة مئوية بينما تتـراوح مابين (37-40) درجة على طبرق -
جالو والجغبوب وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم مع تحسن في الرؤية حيت
تتراوح يوم الغد مابين (16-22) درجة مئوية . ..
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى
غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 17- 22 )
درجة مئوية و تسجل على هون والقطرون (24) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح جنوبية إلى
جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والرمال وهبوط في
الرؤية الأفقية بينما تتحول يوم الغد إلى شمالية معتدلة مع تحسن في
الرؤية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 - 41 ) درجة مئوية
وتسجل انخفاض يوم الغد .
( وال )