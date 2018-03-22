نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط امطار

متفرقة صباح الغد على بعض المناطق ، والريح شرقى إلى برانى يتحول يوم

الغد إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح هذا

اليوم ما بين )1.25-2.50) متر ويكون يوم الغد ما بين )1.75-3.00) متر ،

والبحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ويكون يوم الغد قليل الاضطراب الى

مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة

الى متوسطة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرقى إلى شلوق سرعته

مابين (20 - 35) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-2.50) متر،

والبحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين

(16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب الأتربة المثارة .



(وال)