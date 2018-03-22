نشرة الصيد البحري المتوقعة
على ساحل ليبيا .
الخميس ، 22- 03- 2018 - 10:59:00
طرابلس 22 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط امطار
متفرقة صباح الغد على بعض المناطق ، والريح شرقى إلى برانى يتحول يوم
الغد إلى شرش سرعته مابين (15 - 25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح هذا
اليوم ما بين )1.25-2.50) متر ويكون يوم الغد ما بين )1.75-3.00) متر ،
والبحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ويكون يوم الغد قليل الاضطراب الى
مضطرب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة
الى متوسطة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرقى إلى شلوق سرعته
مابين (20 - 35) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.75-2.50) متر،
والبحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين
(16-17) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب الأتربة المثارة .
(وال)