تنظيم ورشة عمل حول ثقافة الاختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي .

طرابلس 22 مارس 2018 (وال)- تعتزم وزارة التعليم تنظيم ورشة عمل حول ( ثقافة الاختلاف وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي والتربوي ) وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ( 26 مارس ) بقاعة نقابة المعلمين بطرابلس .

وتهدف الورشة التي ستستمر على مدى يومين إلى إبراز ثقافة الاختلاف

وأثرها في إثراء العملية التعليمية وتحسين الأداء الوظيفي وحل المشكلات

التربوية والتعليمية والفنية والإدارية والمساعدة على العمل بروح التعاون

في المؤسسات التعليمية.

يذكر أن الورشة تقام بإشراف إدارة الموارد البشرية بالوزارة وتستهدف جميع

العاملين بالوزارة من الفئة التنفيذية ومراقبي التعليم بالبلديات ، وكل

المنظمات التربوية والتعليمية بليبيا .



( وال )