رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يختتم زيارته التفقدية إلى مدينة جادو.





جادو 22 مارس 2018 (وال) - أختتم رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " عشية أمس الأربعاء زيارة تفقدية

إلى مدينة جادو عقد خلالها عدة اجتماعات مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي

والقيادات الأمنية والعسكرية وجمع من الأعيان والمشايخ وأعضاء بمؤسسات

المجتمع المدني .. كما اطلع خلال هذه الزيارة على عدد من المشاريع

والمرافق بالمدينة ، من بينها مشروع اعتمد على العمل التطوعي لنقل المياه

من آبار الظاهر إلى التجمعات السكنية .

وعقد رئيس المجلس الرئاسي على هامش هذه الزيارة أيضاً اجتماع بمقر

البلدية مع أعضاء المجلس البلدي وفعاليات المدينة ناقش خلاله ما تواجهه

بعض المرافق من مشاكل وما تم انجازه من مشاريع في نطاق البلدية، كما قام

بزيارة إلى متحف " الباروني " الذي تعكس معروضاته الحياة الاجتماعية

والثقافية بالمنطقة ، وتفقد مستشفى المدينة.

وأقيم خلال هذه الزيارة حفل خطابي ألقيت فيه كلمات الترحيب بزيارة رئيس

المجلس الرئاسي وأعضاء الحكومة، وأكد رئيس المجلس البلدي وعدد من

المتحدثين دعمهم وتأييدهم لما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتحقيق الأمن

والاستقرار في البلاد، وعبروا عن تطلعهم لبناء دول مدنية ديمقراطية.

وأشاد عميد البلدية في كلمته بتجاوب رئيس المجلس الرئاسي السريع مع

مطالب المجلس البلدي واصداره التعليمات لحلحلة العديد من المختنقات

والمشاكل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل صباح الأربعاء إلى جادو يرافقه وفد من

كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني يضم وزيري الداخلية والتعليم ووكيل

وزارة الصحة ورئيس الشركة العامة للكهرباء ورئيس هيئة الموارد المائية .

( وال )