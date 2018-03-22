اللجنة الوزارية المكلفة من الرئاسي تصل سبها وتشرع في عقد اجتماعاتها مع جميع المكونات .



سبها 22 مارس 2018 ( وال ) - وصل الوفد الوزاري المكلف من المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني عشية اليوم إلى مدينة سبها قادما من اوباري التي

وصلها صباح اليوم .

ويضم الوفد وزيرة الشؤون الاجتماعية " فاضي الشافعي " ووزير العمل

والتأهيل " المهدي الورضمي " بالإضافة إلى عضو لجنة صياغة الدستور "

رانيا الصيد " وأيضا العميد محمد لكري معاون آمر الحرس الرئاسي .

وأكدت مصادر إعلامية لوكالة الأنباء الليبية - انه وفور وصول الوفد إلى

مدينة سبها بدأ على الفور اجتماعاته مع أطراف النزاع وبعض مكونات ونشطاء

فزان للاستماع إلى جميع الأطراف وتقييم الموقف للخروج بصيغة تضمن حل

الأزمة في الجنوب.



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